O novo indicado de Arthur Lira (PP-AL) para o cargo de superintendente regional do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) em Alagoas é Junior Rodrigues do Nascimento, antes à frente da Naturagro, ONG que prestava assistência técnica para o Incra no estado. Nascimento foi colocado no cargo para substituir Wilson César de Lira Santos, primo de Lira e exonerado na semana passada a pedido do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra).

