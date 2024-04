O presidente Lula (PT) afirmou esperar que as eleições presidenciais na Venezuela aconteçam dentro da normalidade e o resultado das urnas seja aceito pelas partes. "Eu fico torcendo para que a Venezuela volte à normalidade, para que os Estados Unidos tirem as sanções", declarou. Nos bastidores, integrantes do governo e diplomatas manifestam preocupação com o pós-eleições, com a possibilidade de uma ruptura democrática.



