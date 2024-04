Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encaminhou ao Senado Federal a recondução do atual superintendente geral do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), Alexandre Barreto, ao cargo.

Barreto é uma indicação do presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas, e está no órgão desde 2017. Na ocasião, ele deixou a chefia de gabinete de Dantas no TCU para virar presidente da autoridade antitruste. Em 2022, foi para a Superintendência Geral do órgão e seu mandato se encerraria em 13 de abril deste ano. Caso o seu nome seja aprovado pelo Senado, ele terá mais dois anos no cargo.

O superintendente geral do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) Alexandre Barreto durante entrevista em seu gabinete na sede do órgão em 2022 - Pedro Ladeira/Folhapress

O DOU (Diário Oficial da União) também traz a indicação do atual consultor jurídico do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior), André Freire, para o cargo de procurador federal no Cade.

A indicação é do ministro Jorge Messias (Advocacia-Geral da União), a quem Freire está vinculado.