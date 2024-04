Brasília

Consultor jurídico do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, André Luis Macagnan Freire deve ser o próximo procurador-geral do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

A indicação é do ministro Jorge Messias (Advocacia-Geral da União), a quem Freire está vinculado. O presidente Lula ainda não bateu o martelo em torno do nome, mas, segundo pessoas que acompanham as conversas no Planalto, não há óbices.

André Luís Macagnan Freire, consultor jurídico do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - Divulgação/Governo Federal

Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo (USP) e graduado em Ciências Econômicas pela Universidade de Brasília, Freire integra os quadros da AGU e deve substituir Juliana Domingues como representante da AGU no Cade. O mandato dela vence em meados de abril.

Ao longo de sua carreira no serviço público, Freire desempenhou diversos cargos comissionados. Foi superintendente de infraestrutura rodoviária, procurador-geral substituto e assessor de diretoria da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).

Também atuou como assessor na Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). Foi membro do Núcleo Especializado em Arbitragem da AGU, consultor jurídico do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, e procurador da Fazenda Nacional.

Com Diego Felix