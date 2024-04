Brasília

Lula se reúne agora com líderes e ministros para definir articulação em meio a crise com poderes

O presidente Lula (PT) reúne, nesta sexta-feira (19), a sua articulação política para um almoço no Palácio do Planalto. A crise entre os poderes motivou a reunião.

Participaram os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Rui Costa (Casa Civil) e Paulo Pimenta (Secom), além de líderes do governo no Congresso Nacional. Também compareceram os líderes do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE); no Senado, Jaques Wagner (PT-BA); e no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP).

O encontro teve início por volta das 12h30. Um dos assuntos que seriam endereçados é a possibilidade de encontros com os presidentes de Câmara e Senado. A crise que envolve o STF (Supremo Tribunal Federal) também preocupa o presidente.