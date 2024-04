Alvo de críticas constantes, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, participa de três agendas públicas nesta terça-feira (23). Cada um dos eventos será em um endereço diferente da capital.

Neste ano, ela já recebeu cobranças do presidente Lula (PT) para melhorar a comunicação da pasta e mesmo um treinamento com o marqueteiro do PT na eleição de 2022, Sidônio Palmeira, sobre como melhorar sua imagem.

No início da manhã, ela inaugura o Espaço Cultural Dona Ivone Lara, na sede do Ministério da Saúde. O evento acontece no túnel que recebe o nome da sambista que dedicou 37 anos de sua vida em defesa de tratamentos humanizados nos serviços psiquiátricos.

Em seguida, ela participa da abertura da Semana Mundial de Imunização, no auditório do do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância). Na ocasião, deve falar sobre a conscientização a respeito da imunização infantil no Brasil e apresentar novos dados.

Por fim, ela vai ao Instituto Rio Branco. Ela e a ministra da Saúde de Angola, Silvia Lutucuta, lançam uma cooperação técnico-educacional entre os dois países com o objetivo de fortalecer o sistema público de saúde do país africano.