Nunca mais usarei esse adjetivo da mesma forma. Há uma discussão sobre a origem da palavra dengue, mas uma das interpretações traz sua derivação de dengoso, ou dengosa. Quando fui fazer exame de sangue, no hospital, recebi uma pulseira de "risco de queda", justamente porque o corpo abalado pode perder os eixos, cambalear. Me senti um bambu ao vento, plantado no meio do inferno, balançado com o sopro de um vulcão.

O drama se justifica quando chega o hemograma. Plaquetas em queda livre, série branca e vermelha sofrem. A cada dia, um sintoma diferente. Para mim, a dengue começou mansa, no dengo. Trouxe uma dor de cabeça que se confunde com covid, influenza, resfriado, ou só mau humor. Essa dor cresceu até afundar os dois olhos na cara. Quando as manchas vermelhas na pele surgiram entendi: dengue. Fiz um exame na farmácia que custou R$ 38,00. Tinha uma fila de pessoas aguardando para serem testadas. Todas com a cara da dengue. Olhos inchados, expressão desolada. Me senti febril, mas não tive febre. Em uma noite, não consegui dormir de dor nas costas, na outra, dor nas juntas. E teve uma que foi de preocupação mesmo.

Dos sintomas que tive, o pior foi a coceira. Costuma surgir no final do ciclo. Pés e mãos inchados, vermelhos, coçam, ardem. Dá vontade de mergulhá-los no gelo. Alguns tomam antialérgicos para trazer alívio. Eu optei pelo hidratante. Óleo de lavanda me ajudou. Recebi outras recomendações, como suco de inhame batido com maça. Tomei tudo.

Escutamos casos de conhecidos de conhecidos que morreram. As plaquetas diminuíram demais. Abaixo de 50.000 entra em uma zona de risco moderada, é preciso acompanhamento. Abaixo de 20.000, zona de risco maior, possível internação.

Duas mil pessoas já morreram de dengue no Brasil neste ano. São 400 mil infectados só no estado de São Paulo. A vacina disponível no sistema público, de duas doses, demora três meses para trazer imunidade. Nesse tempo, provavelmente já não teremos mais o aedes se proliferando. A discussão atual está de olho no próximo verão. Há uma expectativa de termos a vacina do Butantã no segundo semestre. Ela é de dose única.

Esse mosquito é bem antigo. Seu vetor foi classificado pela primeira vez em 1762, como culex aegypti. Culex significa mosquito e Aegypti, egípcio mesmo, ele surgiu no Egito. O gênero Aedes foi descrito em 1818. Aí perceberam que o aedes era muito parecido com o culex, por isso o nome. Aedes vem do grego odioso, desagradável.

Há muita desinformação sobre o bicho. Ele pica nos membros superiores ou inferiores? Voa alto ou voa baixo? Pica só até meio-dia ou já foram avistados à noite? Nenhuma resposta é definitiva. Ele pica principalmente durante o dia, mas também pode ser à noite. Ele pica principalmente na região dos tornozelos, mas também pode ser nos braços. Ele voa em regiões mais baixas, mas pode ser levado até a cobertura de um prédio, pegando carona. Seu ovo sobrevive em água parada, mas também pode ser úmida, em um recipiente molhado.

Uma pessoa pode ter dengue 4 vezes, porque ela pode ser infectada pelos quatro sorotipos diferentes do vírus da dengue (DEN1, DEN2, DEN3, DEN4). A imunidade produzida pelo corpo é específica para cada sorotipo, e não há proteção cruzada. A dengue costuma ser mais grave quando se repete, porque os anticorpos produzidos no combate de uma tipagem facilita a entrada da outra nas células, onde ele se multiplica e se reproduz.

É sempre a fêmea que pica, nunca o macho. Ela precisa do sangue em seu organismo para amadurecer os óvulos. Vampira em miniatura. Ela pode colocar até 500 ovos durante sua curta vida (em torno de um mês). Uma única fêmea tem capacidade para picar até 300 pessoas. Se ela estiver infectada com o vírus, irá transmiti-lo para quem picar.

Há alguns mitos sobre prevenção: colocar borra de café nas plantas (não tem comprovação científica), tomar complexo B e comer inhame para espantar mosquito (não tem comprovação científica), não se espanta o mosquito através da alimentação. O caminho é fazer de tudo para impedir sua proliferação. A dificuldade nisso expõe a vulnerabilidade social do Brasil.

Enquanto eu preciso me preocupar em tratar a água do vaso das minhas plantas, diversas comunidades não têm saneamento - o esgoto é a céu aberto. Enquanto eu recebo uma enfermeira em casa para colher sangue, a fila de espera nas UPAs chega a 9 horas. Enquanto eu fiquei dez dias sem pisar no meu emprego, uma enfermeira que me atendeu disse ter ficado apenas cinco e voltou a trabalhar com tonturas e dores no corpo. As doenças infecciosas marcam o abismo social desse país, disse a coautora desse blog Cynthia Araújo.

É possível controlar essa epidemia. Em 1955, por exemplo, conseguimos erradicar esse mosquito do país. Em 1958, o país foi considerado livre do vetor pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Mas não durou muito tempo. Ele foi reintroduzido em 1960. Já termos erradicado o aedes do país é um sinal de esperança, apesar de termos outro inimigo além da vulnerabilidade social - das mudanças climáticas espalharem o mosquito para locais tradicionalmente frios e secos.

A secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente anunciou a inauguração da biofábrica Wolbachia, em Belo Horizonte (MG), parceria do Ministério com a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz). Essa biofábrica busca combater a dengue usando um método chamado wolbachia. "Consiste na liberação de mosquitos Aedes aegypticom a bactéria wolbachia. O organismo impede que os vírus da dengue, zika e chikungunya se desenvolvam no inseto, o que evitaria a transmissão da doença", afirmou a secretária.

Se você está com dengue nesse momento (se está conseguindo ler isso daqui já é um ótimo sinal), beba muita água. Essa é uma recomendação simples, com comprovação científica, porque o corpo hidratado diminui a chance do sangue sair dos vasos sanguíneos e levar a uma complicação.

É importante sempre seguir as orientações do seu médico ou médica. Mas aqui vai uma recomendação que tenho ouvido de especialistas no assunto: só vá ao hospital se tiver algum sintoma de dengue hemorrágica: gengiva sangrando, dor abdominal, petéquias - manchas vermelhas que parecem picadas de insetos, mas são sintomas de sangramento na pele. As defesas do corpo diminuem na dengue e você pode sair do hospital pior do que entrou.

Diga que está dengosa (dengoso) para todos que te amam. É um momento de declarações. Recebi o cartão de uma amiga da minha filha, Aurora, que me fez chorar. É um momento de sentir quem realmente se importa com você, porque essa é uma doença perigosa. Se você gosta muito de alguém que está doente, demonstre preocupação e carinho. Nenhum dia a dia é tão corrido a ponto de justificar a ignorada, a ignorância. Abrace as pessoas e respire fundo. Vai passar.

Autora do blog, Camila Appel, infectada pelo vírus da dengue - Arquivo pessoal