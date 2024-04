Segundo a Polícia Federal, a apreensão de passageiros com drogas no corpo cresceu nos últimos anos. Foram 53 prisões em flagrante em 2024, 44 em 2023, 7 em 2022 e apenas uma prisão em 2021. Entre os dias 29 e 30 de abril deste ano, a PF prendeu 18 passageiros no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

