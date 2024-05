São Paulo

O presidente da FPE (Frente Parlamentar do Empreendedorismo), deputado Joaquim Passarinho (PL-PA), apresentou uma proposta para fixar o imposto de importação sobre produtos do programa Remessa Conforme em 45%, caso o fim da isenção para compras de até US$ 50 seja aprovado.

Atualmente, essas remessas estão isentas do Imposto de Importação de 60% e pagam 17% de ICMS para os estados.

A emenda foi apresentada pelo deputado para ser incluída no PL 914/2024, projeto que institui o programa automotivo Mover.

O relator do projeto, deputado Átila Lira (PP-PI), apresentou proposta que trata apenas do fim da isenção, uma demanda que tem o apoio das confederações da indústria, comércio e agropecuária.

A emenda também coloca como limite para o benefício uma única compra realizada por semestre no valor de até US$ 50 (cerca de R$ 250) ou o equivalente em outras moedas.

"A emenda busca assegurar a equidade tributária, evitando disparidades entre produtos adquiridos internacionalmente e no mercado interno, bem como estimula o comércio nacional ao estabelecer uma alíquota de imposto de importação significativa", afirma o deputado na justificativa da proposta.

Em nota divulgada na segunda-feira (13), as confederações patronais afirmaram que seria necessário um Imposto de Importação de no mínimo 40% para a equalização do custo tributário federal sobre os produtos produzidos no Brasil.

Os marketplaces que fazem parte do programa afirmam que o fim da isenção representaria uma tributação superior a 90% para esses produtos.

Associações de empresas do setor têxtil afirmam que a situação atual estabeleceu uma concorrência desleal, que tem levado ao fechamento de empresas, especialmente pequenas e médias, e, consequentemente, de postos de trabalho.