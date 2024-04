Os parlamentares do PT expressaram que o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, tem apoio deles para continuar no comando da estatal e possui envergadura suficiente para o cargo. Ele e integrantes do partido tiveram um jantar na última terça-feira (16) em Brasília. Apesar do suporte, petistas disseram que ele é também um ator político e precisa se atentar a algumas sutilezas. Prates também foi aconselhado a conversar com Lula.

Leia a reportagem completa: Prates e PT defendem nome ligado a Lula à frente de conselho da Petrobras

