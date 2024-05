A dívida bruta do Brasil somou R$ 8,35 trilhões em março, no total. De acordo com o Banco Central, o resultado no mês deveu-se ao efeito dos juros nominais apropriados (aumento de 0,6 ponto percentual), do resgate líquido de dívida (redução de 0,2 p.p.) e da variação do PIB nominal (queda de 0,2 p.p.). O montante engloba resultados de governo federal, Banco Central, INSS, estatais, governos estaduais e municipais.

