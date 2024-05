Brasília

Dos R$ 269,7 milhões destinados pelo governo federal para ações da Defesa Civil no Rio Grande do Sul, R$ 6,6 milhões irão para a cidade de São Leopoldo. O município foi um dos mais atingidos pelas chuvas, com cerca de 75% da população afetada pelas enchentes.

A medida faz parte de uma edição da medida provisória do governo Lula que abre novo crédito extraordinário para o Orçamento no valor de R$ 1,8 bilhão para ações de apoio e de reconstrução do Rio Grande do Sul.

Com esse acréscimo, os recursos anunciados pelo Executivo alcançam R$ 62,5 bilhões, conforme edição extra do Diário Oficial da União de quinta (23).