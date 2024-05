Brasília

O ministro-chefe das Comunicações, Paulo Pimenta, recém-nomeado pelo presidente Lula como ministro extraordinário para reconstrução do Rio Grande do Sul, fez uma live nesta quinta-feira (16) para falar de medidas para o estado.

Pimenta foi acompanhado dos ministros Renan Filho (dos Transportes) e Waldez Goes (do Desenvolvimento Regional). Os três disseram atualizações sobre a situação no estado e as medidas tomadas pelo governo federal.

O chefe das Comunicações informou que os ministérios da Saúde e da Educação estão recebendo, desde terça-feira da semana passada, relatórios de perdas dos municípios, e que as cidades podem procurar os ministérios para apresentar seus planos de trabalho.

ACOMPANHE TUDO QUE ACONTECE EM BRASÍLIA NESTA QUINTA-FEIRA (16) Leia as reportagens publicadas nesta quinta

Ele destacou ainda a medida anunciada do presidente Lula de oferecer imóveis dos níveis 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida para pessoas que ficaram desabrigadas com a chuva, cuja renda seja de até R$4.400.

Renan Filho, por sua vez, falou da retomada do aeroporto Salgado Filho, sobre o qual só será possível fazer um prognóstico quando o nível das águas abaixarem.

Quanto às estradas, Filho atualizou que a BR 390 já está liberada e sem nenhum ponto de interrupção, enquanto a BR 116 está livre no sentido sul do estado, mas com dois pontos de bloqueio para o norte.

Os ministros também comentaram a demanda de Lula de realização de um estudo de prevenção a desastres como o que acometeu o RS, que deve ser comandado por Renan Filho.