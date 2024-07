Brasília

O empresário e ex-senador Luiz Estevão acompanhou, nesta terça-feira (2), a fala do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil) em frente à residência oficial do Senado, no Lago Sul, em Brasília.

Estevão mantém um escritório na casa em frente ao endereço e foi ao jardim acompanhar a movimentação.

Governadores falaram com a imprensa após reunião com o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para tratar da questão das dívidas dos estados.

Estevão chegou ao local onde os jornalistas estavam reunidos pela frente dos cinegrafistas, que reclamaram por ele ter atrapalhado as imagens. Ao ser reconhecido, ele brincou com os presentes: "Estou na minha casa".

Senador cassado, Luiz Estevão obteve indulto das suas condenações com base no último decreto de indulto de natal do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).