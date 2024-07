Brasília

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira) prorrogou o prazo da primeira etapa de coleta de dados do Censo Escolar de 2024 para as redes de ensino do Rio Grande do Sul para o dia 31 de agosto.

Devido à calamidade causadas pelas chuvas na região, o governo decidiu expandir o tempo para envio das informações pelas escolas do estado, cujo prazo era até 31 de julho.

A coleta de informações iniciou na última quarta-feira do mês de maio, classificada como o Dia Nacional do Censo Escolar da Educação Básica. O dia é a referência para a declaração das informações.

Nessa primeira etapa da pesquisa, o Inep apura os dados sobre estabelecimentos de ensino, turmas, alunos, gestores e profissionais escolares em sala de aula.

A previsão é que os dados finais sejam divulgados em janeiro de 2025, conforme a portaria que define o cronograma da pesquisa.

Já a segunda etapa, que apura informações relativas ao movimento dos alunos — quantos foram transferidos, deixaram de frequentar a escola ou faleceram — e ao rendimento dos estudantes, com as quantidades de aprovados e reprovados, começa a partir de fevereiro de 2025.

O levantamento abrange as diferentes etapas e modalidades da educação básica: ensino regular, educação especial, EJA (Educação de Jovens e Adultos) e educação profissional e tecnológica.

As estatísticas de matrículas servem de base para o repasse de recursos do governo federal e para o planejamento e a divulgação das avaliações realizadas pelo Inep. O Censo também é uma ferramenta para compreender a situação educacional do Brasil.

A partir da pesquisa, é possível calcular os índices educacionais, como o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), as taxas de rendimento e de fluxo escolar e a distorção idade-série.

Parte dos indicadores também serve de referência para o monitoramento e cumprimento das metas do Plano Nacional da Educação (PNE).