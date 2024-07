Brasília

O governo federal autorizou a contratação de moradias para municípios do Rio Grande do Sul afetados pelas chuvas no estado. Os recursos são do FAR (Fundo de Arrendamento Residencial), do Programa Minha Casa, Minha Vida.

A medida, pensada para alocar moradores do RS que perderam suas casas no desastre, já havia sido anunciada pelo governo do presidente Lula (PT), mas foi publicada nesta quinta-feira (18) no Diário Oficial da União.

Na portaria, já constam os números de casas já demandadas preliminarmente pelos municípios, um total de 11.500 unidades:

Canoas: 3000

Charqueadas: 600

Cruzeiro do Sul: 500

Eldorado do Sul: 900

Estrela: 800

Lajeado: 300

Novo Hamburgo: 1.300

Porto Alegre: 3 mil

Santa Maria: 300

São Leopoldo: 800

As demandas de unidades habitacionais por município serão encaminhadas periodicamente pelo Ministério das Cidades ao órgão financiador. Propostas de empreendimentos habitacionais poderão ser feitas pelas gestões estaduais ou empresas de construção civil.

Em junho deste ano, a Caixa Econômica abriu o cadastramento de imóveis que poderiam ser comprados pelo Governo Federal e doados a famílias afetadas pelas chuvas no estado.