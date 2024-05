O governo Lula conversa com prefeitos de cidades do Rio Grande do Sul sobre a compra de casas particulares que não foram afetadas pelas enchentes para abrigar vítimas do desastre.

Mulher recolhe móveis na cidade de Roca Sales, uma das mais afetadas pela chuva no Rio Grande do Sul - Nelson Almeida/AFP

O ministro das Cidades, Jader Filho, já fez três reuniões virtuais com cerca de 50 prefeitos gaúchos. Na semana que vem, ele e o colega Rui Costa (Casa Civil) terão novas conversas sobre o tema no estado.

Pelos cálculos do ministério, é possível adquirir num primeiro momento 30 mil residências que estejam vazias nestas cidades, destinadas a famílias com renda mensal de até R$ 4.400, equivalente às faixas 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida (MCMV).

Além disso, o ministério prevê que outras 10 mil casas do MCMV ficarão prontas no estado no prazo de 12 meses.

O ministério não fechou ainda um orçamento total para a compra dessas casas, mas há uma promessa no governo Lula de abrir os cofres para abrigar os que perderam suas residências.

O estado tem hoje cerca de 65 mil desabrigados (que perderam suas casas) e 581 mil desalojados (que estão temporariamente fora dela).