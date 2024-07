São Paulo

O barista Renan Dantas, que vive andando pela América do Sul com a Oficina do Barista, sua escola de café itinerante, diz que, se tivesse que escolher um café para tomar pelo resto da vida, provavelmente seria da Bahia.

Barista Renan Dantas revela cafeterias preferidas na América do Sul - Divulgação

O estado nordestino tem grãos muito valorizados, que são produzidos em regiões como a Chapada Diamantina.

Dantas trabalha há mais de 10 anos no setor e já foi três vezes finalista do Campeonato Brasileiro de Barista.

Esta é a seção "Um Café e Dois Dedos de Prosa", na qual toda semana alguma personalidade –seja especialista ou mera apreciadora– responde cinco perguntas sobre a bebida. Veja abaixo outras pessoas que já participaram:

Dantas usa ainda sua experiência como andarilho pelo continente para recomendar cafeterias em várias regiões do Brasil e em outros países, como Uruguai, Chile e Argentina.

Confira abaixo a entrevista com o barista e não deixe de voltar toda sexta-feira para conferir as respostas dos próximos participantes. Aliás, se você, leitor, pudesse indicar qualquer personalidade para participar desta seção, quem gostaria de ver por aqui?

Acompanhe o Café na Prensa no Instagram @davidmclucena e no X (ex-Twitter) @davidlucena.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha Carregando...

Um café e dois dedos de prosa com... Renan Dantas

1. Se tivesse que escolher um café para tomar pelo resto da vida, como seria?

Eu amo aqueles cafés que parecem que abraçam você. Um perfil mais doce, daqueles de tomar de balde e ficar bastante tempo acompanhado desse café. Talvez se fosse pra escolher uma região, esse café seria da Bahia.

2. O que não pode faltar na sua pausa para o café?

Uma música boa e um momento de respiro. Em uma outra situação, o que não pode faltar é uma companhia pra compartilhar essa xícara e uma boa conversa.

3. Qual sua cafeteria preferida no mundo?

Já visitei muitas cafeterias, mas acredito que, no Brasil, eu fique entre Visconde (SP), SoLo (PE) e Vero (PA). E, na América do Sul, entre VI Montes (URU), Raiz Cafe (ARG) e Quila (CHI).

4. O café do futuro será…

Cada vez mais humano e com o consumo de café mais consciente. Com mais pessoas apreciando a bebida, espero que toda a cadeia seja valorizada. E que a gente possa ver cada vez mais práticas sustentáveis pro café do futuro.

5. Se pudesse escolher qualquer pessoa, com quem gostaria de tomar um café e ter dois dedos de prosa?

Hoje provavelmente eu escolheria o Felps, um dos meus melhores amigos que tá morando na Austrália e faz falta por aqui.