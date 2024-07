Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira dama Janja da Silva se reuniram na manhã desta quarta-feira (3) com a vereadora evangélica Aava Santiago (PSDB), de Goiânia.

Auto denominada "malocrente", a socióloga e pesquisadora foi apoiadora de Lula nas eleições de 2022 e tem se mostrado como um novo nome nacional da esquerda evangélica, apesar de integrar a sigla tucana.

"Tive uma boa conversa com @aavasantiago sobre o Brasil, os desafios das famílias das periferias e a importância da assistência social e das políticas públicas para as mães e os jovens do nosso país", escreveu Lula no X (antigo Twitter).

Em entrevista à Folha em junho deste ano, a vereadora disse que Lula precisava alcançar a base dos evangélicos, já que no momento, só tem falado com "os magnatas da fé."

A vereadora está em seu primeiro mandato, marcado por pautas tradicionalmente da esquerda, como defesa da escola pública e dos direitos de mulheres e mães.

Em Goiás, ela criou a Frente Intermunicipal de Mulheres pelo Fim da Violência Política de Gênero, rede que reúne 112 prefeitas, vice-prefeitas, vereadoras e suplentes.

Aava gerou incômodo em parte do PSDB por integrar o grupo de trabalho (GT) de transição do governo Lula. A vereadora apresentou proposta de trabalho para mudar o foco do diálogo da gestão petista com os evangélicos e até se reuniu com ministros no início do mandato.

Em vídeo publicado no Instagram nesta quarta (3), a primeira-dama Janja aparece abraçada à vereadora e menciona a participação de Aava no GT da transição, onde se conheceram.