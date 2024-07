Brasília

A cantora Marisa Monte defendeu, nesta quarta-feira (3), que o projeto de Lei que regulamenta o uso de inteligência artificial no Brasil inclua a proteção de direitos autorais. Ela participou, de forma remota, em audiência pública do Senado sobre o tema.

De acordo com ela, a IA, ao mesmo tempo que oferece oportunidades que chamou de incríveis, também levanta questões complexas sobre a criação intelectual e sobre os direitos dos autores.

"Como artista, acredito que a arte é a expressão individual do ser humano. No entanto, com a IA generativa, algoritmos são capazes de gerar músicas, imagens e textos que estão cada vez mais presentes nas nossas vidas. É essencial que uma legislação acompanhe essas mudanças para proteger os direitos dos criados e garantir um ambiente justo e equilibrado para todos", disse.

Acompanhe tudo que acontece em Brasília nesta quarta (3) Leia as reportagens publicadas nesta quarta

Ao chamá-la o presidente da Comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG) se disse um fã da artista. "Como senador e como fã, obrigado pela presença", disse.

Marisa Monte se apresentou, afirmando ser cantora, multi-instrumentista, compositora, produtora, pesquisadora, doutora pela USP (Universidade de São Paulo), dona do próprio selo fonográfico e da própria editora musical.

"Hoje falo em nome do setor cultural e do patrimônio intelectual brasileiro, que inclui os mais diversos profissionais da criação humana e que vai muito além do campo musical, como escritores, ilustradores, desenhistas, pintores, artistas plásticos, atores, dubladores, animadores, roteiristas, diretores, jornalistas, fotógrafos e até mesmo cientistas brasileiros", disse.

Brasília Hoje Receba no seu email o que de mais importante acontece na capital federal Carregando...