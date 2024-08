Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebe na tarde desta segunda-feira (26) atletas que disputaram os Jogos Olímpicos de Paris, para um evento no Palácio do Planalto, em Brasília.

Foram ao encontro do presidente 36 atletas, entre eles a medalhista de ouro do judô, Beatriz Souza, a Bia, a jogadora de vôlei e ganhadora do bronze Macris, o medalhista de prata da marcha atlética, Caio Bonfim, entre outros.

A judoca Bia Souza conquistou a medalha de ouro em Paris. - Mathilde Missioneiro - 2.ago.2024/Folhapress

Na semana passada, os judocas Bia Souza, Guilherme Schimidt e a líbero do vôlei de praia, Natália Araújo, conhecida como Natinha, receberam condecorações do presidente Lula. Os atletas, medalhistas em Paris, foram homenageados na cerimônia do Dia do Soldado realizada pelo Exército Brasileiro.