Brasília

Medalhistas nas Olimpíadas de 2024, os judocas Bia Souza, Guilherme Schimidt (ouro) e a líbero do vôlei de praia, Natália Araújo (bronze), conhecida como Natinha, receberam condecorações do presidente Lula (PT) nesta quinta-feira (22).

Os atletas foram homenageados na cerimônia do Dia do Soldado realizada pelo Exército Brasileiro. Os três têm a patente de 3° sargentos, e fazem parte do Programa de Atletas de Alto Rendimento das Forças Armadas (PAAR).

Em entrevista coletiva, Bia e Natinha disseram sentir orgulho de representar o Exército e comentaram brevemente sobre a conversa com presidente Lula, que parabenizou as duas. "Ele agradeceu, me deu muitos parabéns e ficou feliz pela minha conquista", contou a judoca. Bia Souza faz parte do programa voltado aos atletas desde 2018.

"Ele falou que foi quase a medalha de ouro, mas que a gente chegou muito perto e que ele está muito orgulhoso de nós", disse Natinha.

O PAAR dá apoio aos atletas por meio de infraestrutura, com quadras, ginásios, pistas de atletismo, entre outras estruturas para o treinamento e preparo físico. Os espaços principais ficam localizados no Rio de Janeiro, abarcando um total de 548 esportistas militares.

O evento desta quinta também teve a presença do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro e do comandante do exército, General Tomás Ribeiro Paiva, dentre outras autoridades.