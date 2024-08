Brasília

A FAB (Força Aérea Brasileira) informou que enviou uma aeronave para ajudar no combate às queimadas na região de Ribeirão Preto (SP). O avião fez cinco lançamentos de água na região, totalizando 60 mil litros sobre áreas com focos de chamas.

Após cumprir a missão no interior de São Paulo, a aeronave retornou ao Mato Grosso do Sul para seguir com a operação de combate a incêndios na Operação Pantanal 2, a partir de Corumbá (MS).

A aeronave é um KC-390 Millennium, operada pelo Primeiro Grupo de Transporte de Tropa (1º GTT) – Esquadrão Zeus. O modelo foi desenvolvido pela Embraer.

O secretário de Agricultura paulista, Guilherme Piai, disse nesta nesta terça-feira (27) que os incêndios que atingiram a agricultura do estado de São Paulo, especialmente canaviais na última semana, foram considerados de origem criminosa.

Segundo ele, as queimadas geraram "prejuízos bilionários para o agronegócio de São Paulo", enquanto apenas o setor de cana-de-açúcar perdeu R$ 400 milhões, disse ele, durante evento da Anda (Associação Nacional de Difusão de Adubos).

Registros de focos de incêndio saltaram ao longo da última semana em diferentes regiões com país, com aumentos de 338% em SP e de 236% em MT, segundo dados de satélite do BDQueimadas, programa do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

Com dados até o último domingo, agosto teve 25.193 focos de incêndio capturados pelos satélites, contra 17.373 em todo o mês do ano passado. Alta semelhante ocorre no recorte para todo o Norte do país, com 22.605 registros, contra 16.590 no mês cheio em 2023.