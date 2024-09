São Paulo (SP)

A madrugada da sexta-feira 4 de agosto de 2023 foi um tanto assustadora para os moradores de Perdizes, zona oeste de São Paulo, especialmente para os vizinhos do casarão centenário localizado na esquina das ruas Cardoso de Almeida e Doutor Homem de Melo, que foi tomado pelas chamas de um incêndio que, ao que tudo indica, foi criminoso.

Após um ano, a imagem impactante do casarão em chamas, na rua Cardoso de Almeida, ainda impressiona. - Divulgação

Tão logo a notícia do incêndio se espalhou, igualmente passaram a surgir diversas teorias da conspiração a respeito do que teria levado alguém a incendiar o casarão, e a primeira suspeita foi a construtora do empreendimento no fundo do lote. Até mesmo aqui na Folha, foi divulgado que o casarão estava abandonado, seguindo as informações incorretas fornecidas pelo Corpo de Bombeiros.

Felizmente a realidade não era essa de abandono. Tombado como patrimônio histórico municipal pelo Conpresp o casarão estava apenas fechado, aguardando a aprovação do projeto de restauro. O projeto, inclusive, seria submetido a votação no dia 7 de agosto, três dias após o fatídico incêndio.

Câmeras de segurança da região conseguiram flagrar uma pessoa entrando na propriedade para atear fogo, contudo não foi possível até o momento identificar quem era esse invasor. O incêndio destruiu por completo o interior do imóvel, como piso de madeira, vigas, escadaria, vitral, e até o telhado não resistiu às chamas e veio abaixo. Apenas um cômodo foi preservado integralmente.

Tanto a escadaria em madeira nobre, quanto o vitral, este feito pela famosa Casa Conrado, foram destruídos pelo incêndio. No lado direito detalhe do corrimão que tinha o brasão do Estado de São Paulo - Divulgação

Na época muitas acusações sem provas atingiram de maneira dura tanto a construtora, quanto os proprietários do casarão. Mas poucos ficaram sabendo que, na realidade, o incêndio, destruiu móveis, documentos e fotografias da família dona do imóvel, lembranças e memórias que jamais poderão ser recuperadas.

O FUTURO

Ao contrário do que as previsões pessimistas alardearam pelos quatro ventos, o imóvel não esteve em nenhum momento condenado ou mesmo sob risco de demolição ou desabamento. O que se viu, na verdade, foi um esforço enorme de proprietários e da empresa de restauro em trazer o casarão de volta aos seus tempos de glória.

Aos poucos o casarão da rua Cardoso de Almeida vai voltando aos seus tempos de glória - Douglas Nascimento/São Paulo Antiga

Construído no final dos anos 1920 para servir de residência ao cafeicultor Aurelio de Andrade Junqueira e família, o casarão atualmente pertence ao Grupo Dona Deôla, bastante conhecido por sua rede de padarias espalhadas em diversas regiões da capital paulista. O imóvel está em um processo minucioso de restauração, com previsão de conclusão e reabertura para o primeiro semestre de 2025. O grupo pretende anunciar o que será feito no espaço mais adiante, em momento oportuno.

Já a restauração é liderada por Ana Marta Ditolvo, arquiteta especialista em preservação do patrimônio, professora da FAAP e diretora da Ambiência Arquitetura e Restauro. É dela também o projeto de restauro do recentemente inaugurado Museu do Livro Esquecido, que abordei na coluna anterior.

O progresso já é visível na porção exterior do casarão, onde vemos a nova pintura da fachada, a recuperação do pórtico de entrada e o trabalho nas sacadas. O telhado e seu madeiramento foi substituído e está novo em folha. Agora inicia-se a fase mais delicada do projeto, que é a recuperação e adequação do interior do imóvel.

