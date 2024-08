Brasília

O MGI (Ministério da Gestão e Inovação) autorizou a abertura de concursos para o Ministério da Ciência e Tecnologia, Fundaj (Fundação Joaquim Nabuco) e Superintendência de Seguros Privados. No total, são 150 vagas a serem ofertadas.

A autorização para as vagas foram publicadas nesta quarta-feira (14) no Diário Oficial da União. Conforme a pasta, a oferta dos cargos depende da homologação do resultado final do concurso e à adequação orçamentária e financeira.

São 55 vagas para a pasta da Ciência e Tecnologia, sendo 34 para Pesquisador e 21 para Tecnologista.

Todas as vagas exigem nível superior e estão distribuídas entre três unidades de pesquisa vinculadas ao MCTI, que são o Instituto Nacional de Pesquisas do Pantanal, com 7 vagas, o Instituto Nacional do Semi-Árido, com 19 vagas, e o Museu Paraense Emílio Goeldi, com 29 vagas.

Para a Fundaj, são 20 vagas de nível superior para pesquisador. A Fundação é a responsável pela realização do concurso.

Já para a Superintendência de Seguros Privados, o ministério autorizou 75 vagas para o cargo de Analista Técnico da SUSEP, também para nível superior.

As áreas têm um prazo de seis meses para publicação dos editais, que devem ser lançados até, no mínimo, dois meses antes do início das provas.

Veja as vagas:

