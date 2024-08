São Paulo

Qualquer pessoa que tenha uma conta em uma rede social sabe que cada plataforma tem sua particularidade, o que faz com que seu público também seja único. Em um "crossover", um perfil no X (antigo Twitter) tem feito sucesso por fazer piada com publicações bizarras feitas no Facebook de imagens geradas por inteligência artificial.

Théodore Cazals, 19, é um estudante francês que vive em Paris e o criador do perfil "Insane Facebook AI slop" (loucuras de baixa qualidade feitas por inteligência artificial no Facebook, em tradução livre), que já soma mais de 100 mil seguidores desde sua criação em abril.

As imagens publicadas na rede de Mark Zuckerberg geralmente são apelativas e mexem com a empatia e a superstição dos usuários pois retratam, apesar de irreais, situações tristes. Além disso, são acompanhadas de frases que incentivam o engajamento dos usuários. Prints dessas publicações foram parar no X como motivo de piada.

A página surgiu quando Théodore Cazals percebeu que esse tipo de publicação gerava muito engajamento no X. Embora seja o único por trás do perfil, há a colaboração dos seguidores, que enviam sugestões por mensagem privada.

Segundo Cazals, o objetivo da página é mostrar um lado do Facebook que muitos usuários do X não conhecem. Além disso, o jovem francês sugere que o conteúdo ajuda seus seguidores a saberem o que parentes menos familiarizados com tecnologia estão consumindo —e acreditando— na rede social.

O francês conta que a página não ganhou muitos seguidores no seu primeiro mês, mas cresceu bastante recentemente. "O aspecto ridículo das imagens e o fato de que elas zombam de pessoas menos letradas tecnologicamente é o que faz com que seja tão bem-sucedido", diz.

Cazals passou a ver a página como um produto que pode valer algo no futuro. Ele explica que caso esse tipo de conteúdo não engaje mais, ele pretende mudar nome e assunto com a intenção de aproveitar o espaço com os seguidores já conquistados.

Veja as principais publicações da página @FacebookAIslop do X, antigo Twitter:

"Eu sou pobre. Quem me ama?"

"O maior peixe do mundo inteiro"

"Fotografia incrível de um caminhão lotado de bebês"

"Por que imagens como essa nunca viralizam?"

"Quando Peter Griffin visitou a África para doar comida"

"Hoje é meu aniversário"

"Ninguém me ama porque eu sou pobre"