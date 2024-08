Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu um minuto de silêncio pelas vítimas de um avião que caiu em Vinhedo, interior de São Paulo, na tarde desta sexta-feira (9).

"Eu queria que todos se colocassem de pé para que a gente fizesse um minuto de silêncio porque acaba de cair um avião na cidade de Vinhedo, em São Paulo, com 58 passageiros e quatro tripulantes. Então eu quero pedir um minuto de silêncio para as vítimas", disse o presidente.

Lula fez a manifestação durante um evento em Itajaí (SC), para o lançamento da fragata Tamandaré. Ele abriu seu discurso com a fala sobre as vítimas do acidente aéreo.

A aeronave de médio porte caiu em uma área residencial da cidade deixando ao menos 4 mortos, segundo a Defesa Civil. Segundo o Corpo de Bombeiros, sete equipes foram mobilizadas para atender a ocorrência.

O avião da Voepass, antiga Passaredo, que viajava de Cascavel (PR) para Guarulhos (Grande São Paulo), caiu, segundo a corporação, na altura do número 2.500 da rua Edueta, no bairro Capela.

Segundo a Defesa Civil do Estado, a aeronave pode ter atingido casas na queda. A administração do aeroporto de Cascavel informou que "uma operação padrão de emergência regida pela equipe do Aeroporto está em curso para entrar em contato com as famílias de possíveis vítimas."

Os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, e Ratinho Junior (PSD), que estavam em uma agenda do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) em Vitória (ES), estão a caminho de Vinhedo.