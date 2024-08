São Paulo

A skatista britânica Sky Brown, 16, ganhou o carinho da torcida brasileira nas redes sociais por ser amiga de Rayssa Leal e Letícia Bufoni, mas também por ter superado uma série de lesões graves ainda muito jovem.



Em 2020, quando tinha apenas 11 anos, ela caiu de skate num acidente quase fatal. O vídeo em que narra sua própria recuperação voltou a viralizar no X (antigo Twitter) nesta semana.

Desde então, a trajetória da pequena atleta imersa em lesões foi alavancada pelas conquistas da medalha de bronze em Tóquio-2020 e também em Paris-2024, no skate park, na última terça (6).

Nascida no Japão, Sky optou por defender a Grã-Bretanha, país de seu pai, o também skatista Stuart Brown. Foi justamente por causa dele que ela se apaixonou pela modalidade. Apesar disso, Sky precisou vencer a resistência do pai para competir nos Jogos Olímpicos de Tóquio após sua grave queda.

Outro vídeo que ganhou repercussão nas redes brasileiras mostra Sky superando o medo de descer uma mega rampa meses depois do acidente.

Em abril de 2024, Brown sofreu outra lesão ao machucar o joelho enquanto filmava um vídeo. Ela foi diagnosticada com uma ruptura completa do ligamento colateral medial (LCM) e recebeu um prazo de recuperação de dois meses do seu médico. Mesmo assim, decidiu competir os Jogos de Paris.



A segunda medalha olímpica de Sky Brown foi conquistada sob uma torcida de peso representada por Rayssa Leal e Leticia Bufoni, mas também com o apoio de fãs brasileiros.

Em 2021, Sky Brown falou com a Folha sobre a relação dela com as brasileiras. À época, Bufoni e Brown eram donas de uma marca de shapes. "[Leticia Bufoni] é um ídolo que eu tenho. Ela foi a primeira mulher que eu vi andando de skate. Foi ela quem me fez querer andar de skate. Eu me inspiro muito nela, porque ela é muito boa!", disse.

Sobre Rayssa, Brown também rasgou elogios. "A Rayssa é a melhor! Só de vê-la competindo me deu vontade de competir também. Ela inspirou muitas garotas a tentar andar. Inspirou muitas pessoas ao redor do mundo, na verdade, porque ela se diverte muito, fazendo manobras iradas. Eu amo a Rayssa!"

Veja as publicações sobre a jovem skatista Sky Brown nas redes sociais brasileiras.