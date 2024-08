Brasília

O presidente Luiz Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne nesta quarta-feira (21) com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), dias após criticar o governador e dizer que ele deveria agradecer pelas ações do governo federal destinadas ao estado diante da tragédia com as chuvas.

"Eu às vezes fico incomodado, porque o governador nunca está contente com as coisas. Ele deveria me agradecer um dia: 'Lula, obrigado pelo tratamento que você está dando ao Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul nunca foi tratado assim", afirmou o presidente na sexta-feira (16).

Horas depois, Leite rebateu as falas do presidente durante uma cerimônia de entrega de moradias no estado, dizendo que não fazia política para Lula e vice-versa. "Os dois têm que fazer política para o povo. E é isso que nós temos que fazer juntos na mesma direção, sem dúvida nenhuma, que nos une", disse.

O encontro dos líderes está previsto para às 11h30 desta quarta no Palácio do Planalto.