Brasília

O líder do União Brasil, Elmar Nascimento (BA), afirmou que sua pré-candidatura à sucessão do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), está mantida. A declaração foi dada após ele se reunir com o presidente Lula (PT).

O encontro aconteceu fora da agenda do petista, no Palácio do Planalto, e também no mesmo dia em que Lira anunciou apoio ao deputado Hugo Motta (Republicanos-PB).

O líder do União Brasil afirmou que Lira o procurou nesta quarta, mas que estava sem tempo para conversar. "Não tenho inimigos, nem vou ter. Todas as vezes que ele me chamar para conversar vou conversar com ele", disse o deputado.

O presidente da Câmara afirmou a aliados que só anunciará publicamente apoio a Motta depois de conversar com Elmar, considerado seu amigo. Nos bastidores, o líder do União Brasil tem reclamado do que viu como uma traição de Lira, com o apoio de quem ele contava.

Publicamente, Elmar nega o ruído e diz que só comentará a decisão do presidente da Câmara sobre sua sucessão depois de ele anunciá-la publicamente. "Não vi o Arthur Lira falar, como vocês querem que eu [comente]. Só falo sobre ele quando ele falar em on", afirmou Elmar, sobre Lira ter avisado deputados de que apoiará Motta.

O presidente Lula (PT) durante desfile do 7 de setembro em Brasília. - Ueslei Marcelino-07.09.2024/Reuters/REUTERS

Em reunião com deputados, o líder do União Brasil disse que a conversa com Lula foi boa e que o presidente afirmou que não vai interferir na eleição da Câmara.

O parlamentar baiano inicialmente esperava ser o candidato do atual presidente da Casa. Agora busca o apoio do governo para consolidar-se, assim como Antonio Brito (PSD-BA). Os partidos têm ministros de governo, assim como o Republicanos.

O União Brasil está à frente do Turismo, com Celso Sabino, e das Comunicações, com Juscelino Filho. Já o PSD tem o deputado federal André de Paula na Pesca. E o Republicanos, o ministro Silvio Costa Filho em Portos e Aeroportos.

Elmar era o único candidato que ainda não havia sido recebido por Lula. Brito e Motta já haviam se reunido com o chefe do Executivo nas últimas semanas.

Na semana passada, o presidente se reuniu com Arthur Lira, pela terceira vez, no Planalto para discutir sua sucessão da Câmara.

A disputa sofreu uma reviravolta nesta semana após a ascensão de um novo favorito na disputa, o deputado Hugo Motta.

Graças a uma articulação que envolveu membros do governo Lula, com participação direta do próprio presidente, o dirigente do Republicanos, Marcos Pereira (SP), deixou a disputa para apoiar Motta, que é líder de seu partido.