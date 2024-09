São Paulo

Na noite desta terça (10), após o primeiro debate entre Kamala Harris e Donald Trump, que concorrem à Presidência dos Estados Unidos, a cantora Taylor Swift decidiu se posicionar politicamente e disse que seu voto vai para a democrata. No fim do texto, após explicar seus motivos para escolher a candidata, a artista assina: "Taylor Swift, Childless Cat Lady". A melhor tradução para o português seria "gateira sem filhos" ou, para as mais espirituosas, "louca dos gatos sem filhos".

A assinatura foi em referência a uma fala do senador JD Vance, vice de Trump nestas eleições, durante uma entrevista à Fox News, em 2021. Na época, ele disse que os democratas estavam promovendo uma agenda "antifamília" liderada por "um bando de mulheres sem filhos e com gatos que estão infelizes com suas próprias vidas e com as escolhas que fizeram e, portanto, querem tornar o resto do país infeliz também".

Mas, afinal, qual é o problema das gateiras sem filhos? E se fossem mulheres sem filhos, mas com cachorros? Ou com plantas?

O problema, na verdade, não é quem acompanha a mulher sem filhos. Para ir mais fundo, o que está no cerne desse pensamento também não é tanto a questão de ter filhos ou não. O que assusta parte da sociedade conservadora é a mulher independente, aquela que não precisa de um homem ao seu lado para pagar as contas e ser feliz.

A "louca dos gatos" se tornou um estereótipo dessa mulher independente desde a Idade Média. Quem eram as bruxas, além de mulheres que viviam sozinhas, faziam seus remédios e, às vezes, tinham a companhia de um gatinho? Lembrando que nesse período da história os felinos eram importantíssimos para afastar ratos e doenças das casa.

Como não pode mais jogar essas mulheres na fogueira, a sociedade tenta ao menos ridicularizá-las.

Embora a bela Taylor, de apenas 34 anos, passe longe da imagem de uma bruxa, aquela idosa de cabelos brancos, corcunda e de nariz grande, ela tem a audácia de ser uma mulher bem-sucedida profissionalmente, que coleciona ex-namorados e não esconde isso de ninguém —pelo contrário, até faz canções sobre suas relações passadas.

Ah, claro, ela também tem alguns gatos. Pelo que me lembro, são três (mas sabe como é, nós gateiras perdemos a conta em algum momento).

A ironia de Taylor ao assinar "gateira sem filhos" é que ela sabe o impacto que um posicionamento seu, a maior estrela pop da atualidade, pode causar nas eleições americanas. No final, Vance tem mesmo que se preocupar com essas mulheres.