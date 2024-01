Maceió

Um dos principais destinos de verão do Brasil, Maceió vive uma proliferação de cafeterias que misturam influências da gastronomia alagoana com cafés de diferentes origens do Brasil.

Até poucos anos atrás, era difícil encontrar lugares que servissem cafés especiais na capital alagoana. Com poucos consumidores locais e turistas apenas em busca de frutos do mar, abrir uma cafeteria especializada era visto como um projeto fadado ao fracasso.

Desde a pandemia, contudo, o cenário tem mudado rapidamente. Vários estabelecimentos abriram recentemente e mais alguns devem inaugurar em breve.

Yume Cakes, em Maceió, onde bolos, doces e salgados acompanham cafés especiais - David Lucena/Folhapress

Não apenas cafeterias, mas também confeitarias e restaurantes têm dedicado mais atenção ao café. Saem do cenário aquelas bebidas tradicionais das grandes indústrias e entram grãos especiais feitos por torrefações independentes.

Parte dessa história se deve à RDV Roasters. A torrefação, fundada por três amigos, compra grãos de várias regiões produtoras do Brasil e hoje é a principal fornecedora de café de qualidade de Maceió.

Além disso, a RDV funciona como uma escola de baristas —com cursos todos baseados na metodologia da SCA (Specialty Coffee Association), a principal entidade do setor no mundo. Por isso, além de torrar os grãos para os estabelecimentos, a empresa ainda capacita a equipe dessas cafeterias.

Assim, o cenário de café de Maceió deu um salto. Além de ter grãos torrados com esmero, as cafeterias possuem baristas muito bem treinados e capazes de extrair bebidas em diferentes métodos com toda a técnica que esses preparos envolvem.

Um desses casos é a Lê Croá, que abriu as portas em 2023. Além da viennoiserie bem trabalhada pelo padeiro paulista Danilo Motobu, a casa especializada em croissants serve espressos bem extraídos e cappuccinos cremosos.

A Le Brulé tem um blend de café especial desenvolvido com exclusividade para a casa pela RDV e propõe harmonizações com doces elaborados pela chef confeiteira Sandy Farias. Muitos dos preparos têm um toque nordestino, como o bolo de ameixa (bolo de noiva), a brasileira (espécie de bolacha doce que leva coco e tem miolo macio) e o croissant de queijo do reino.

Apaixonada por café, Sandy conta que antes precisava comprar grãos torrados em outros estados. Para viabilizar o frete, trazia em grandes lotes. Assim, muitas vezes preparava cafés torrados há meses.

Com o surgimento da RDV, agora consegue ter grãos torrados e entregues semanalmente, o que garante um café sempre fresco.

Embora a torrefação alagoana tenha desempenhado um papel importante no crescimento do cenário de café especial em Maceió, hoje há muitas cafeterias que servem grãos especiais de várias torrefações do Brasil.

O Marina Coffee Shop, por exemplo, serve cafés torrados por empresas como a conceituada Sabino, de São Paulo. Além disso, frequentemente realiza oficinas e degustações.

Proposta semelhante tem a Yume Cakes, que possui cardápio com cafés de várias regiões e torrefações. Para acompanhar, os bolos são os carros-chefe da casa, mas o pão na chapa com requeijão e queijo do reino harmoniza melhor com cafés com notas sensoriais mais suaves e doces.

E tudo indica que o mercado deve continuar crescendo na capital alagoana. Henrique Dias, sócio da RDV, diz que a empresa trabalha em consultoria para cinco cafeterias que devem inaugurar em breve em Maceió.

Agora, além dos ótimos frutos do mar, os turistas têm também bons cafés para acompanhar aquele lanche da tarde.

Confira abaixo alguns locais para tomar bons cafés em Maceió.



RDV Roasters

Torrefação e escola de baristas, a empresa surgiu com o objetivo de fornecer cafés de diferentes origens para cafeterias e estabelecimentos. Hoje, além de fornecer para locais de Maceió e Recife, a RDV tem uma cafeteria modelo, onde serve a bebida em diferentes métodos, além de algumas opções de comida, como os pães de queijo feitos na casa.

Tv. Alfredo Oiticica, 67 - Cruz das Almas, Maceió. @rdv.roasters



Lê Croá Café e Viennoiserie

Casa recém-inaugurada especializada em croissants e cafés especiais. Além da viennoiserie feita com esmero pelo padeiro paulista Danilo Motobu, baristas bem capacitados extraem cafés torrados pela RDV. Há coados no Hario V60, espressos e cappuccinos.

Av. Álvaro Otacílio, 3567 - Ponta Verde, Maceió. @lecroaoficial



Marina Coffee Shop

Focado em cafés especiais, serve a bebida em vários métodos e trabalha com grãos de diferentes torrefações brasileiras. Ocasionalmente, organiza oficinas e experiências sensoriais.

R. Jangadeiros Alagoanos, 1023A - Pajuçara, Maceió. @marinacoffee.shop



Le Brulé

Doceria que une café especial torrado com exclusividade pela RDV aos doces e salgados elaborados pela chef confeiteira Sandy Farias. Para harmonizar com os coados ou espressos bem calibrados, há opções com toques nordestinos, como bolo de ameixa (bolo de noiva), brasileira (espécie de bolacha doce que leva coco e tem miolo macio) e croissant de queijo do reino.

R. Gen. João Saleiro Pitão, 1037 - Ponta Verde, Maceió. @lebrulecafeteria



Yume Cakes

Os bolos, que são a especialidade da casa, são servidos em diversas combinações de recheios e coberturas. Mas, para acompanhar os cafés especiais extraídos em métodos como Kalita, V60 e Clever, o pão na chapa com requeijão e queijo do reino é uma ótima opção.

Av. Luiz Ramalho de Castro, 525 - Jatiúca, Maceió. @yume.cakes



Cil Nogueira Gastronomia

Neta de uma das irmãs Rocha, lendárias cozinheiras alagoanas, Cil serve várias opções de comidas para acompanhar os cafés torrados pela RDV. Um dos serviços mais interessantes é o extraído na Clever sobre uma jarra com limão e laranja Bahia. O acompanhamento perfeito é o clássico pastel de festa, receita das irmãs Rocha com recheio de carne e polvilhado com açúcar.

R. Comerc. José Pontes de Magalhães, 222 - Jatiúca, Maceió. @cilnogueiragastronomia



