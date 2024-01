São Paulo

A JDE, empresa que tem em seu portfólio marcas como Pilão e L’Or, anunciou nesta sexta-feira (5) que concluiu a aquisição dos ativos de café e chá do grupo JAV, que inclui as linhas de café Maratá, com forte presença sobretudo no Norte e Nordeste do Brasil.

A intenção de compra havia sido anunciada em 24 de julho do ano passado, mas estava pendente de aprovação pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

Cafés nas prateleiras de um supermercado de São Paulo - David Lucena/Folhapress

A aquisição dá força à JDE, vice-líder do setor, na competição com o grupo 3corações —dono do rótulo 3 Corações e de mais de 30 marcas menores—, que continua sendo a maior empresa do mercado brasileiro.

A Maratá é a quarta maior do setor, segundo a Abic (Associação Brasileira da Indústria de Café), atrás também da Melitta.

A compra, cujos valores não foram divulgados, deve impulsionar a companhia holandesa no Nordeste do Brasil, onde a Maratá tem fatia significativa de um mercado dominado pela Santa Clara, rótulo do grupo 3corações.

Em comunicado, a JDE, que já tem grande presença no Sul e Sudeste, diz que a aquisição aumenta "a escala e a cobertura da empresa em território nacional".

Além da Maratá, o grupo sergipano JAV tem em seu portfólio de cafés e chás as marcas Café Puro, Chá Maratá e Chá Castellari. A companhia manterá sua presença nos demais segmentos de alimentos em que atua, tais como sucos e achocolatados.

A JDE (Jacobs Douwe Egberts) é uma subsidiária da JDE Peet’s, multinacional especializada em cafés e chás com sede na Holanda. No Brasil, é detentora de marcas como Pilão, L’Or, Caboclo e Café Pelé, entre outras.



