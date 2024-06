São Paulo

O chef Raphael Despirite, do Fechado para Jantar –projeto que realiza jantares em locais inusitados–, diz que sua cafeteria preferida no mundo fica em Tóquio e que a pausa para o café é o momento mais especial da sua rotina.

Raphael Despirite, do Fechado para Jantar, participa do Taste São Paulo - Rubens Cavallari/Folhapress

O cozinheiro é um grande apaixonado pela bebida e todas as manhãs prepara grãos moídos na hora e torrados por empresas conceituadas no mercado de cafés especiais, como a Sabino Torrefação, dos baristas premiados Thiago Sabino e Hugo Silva.

Esta é a seção "Um café e dois dedos de prosa", na qual toda semana alguma personalidade –seja especialista ou mera apreciadora– responde cinco perguntas sobre a bebida.

Na estreia da seção, no último dia 7, a apresentadora Ana Maria Braga disse que gostaria de tomar um café e ter dois dedos de prosa com Michelle Obama, Oprah Winfrey e o papa Francisco.

Confira abaixo a entrevista com Despirite e não deixe de voltar toda sexta-feira para conferir as respostas dos próximos participantes. Aliás, se você, leitor, pudesse indicar qualquer personalidade para participar desta seção, quem gostaria de ver por aqui?

Um café e dois dedos de prosa com... Raphael Despirite

1. Se tivesse que escolher um café para tomar pelo resto da vida, como seria?

Se eu tivesse que tomar o mesmo café pelo resto da vida, seria muito triste, pois tem tanta coisa boa por aí. Mas acho que seria um café leve e mais frutado.

2. O que não pode faltar na sua pausa para o café?

Atenção e presença. É talvez o momento mais especial na minha rotina.

3. Qual sua cafeteria preferida no mundo?

Koffee Mameya, em Tóquio. Um balcão de degustação de cafés, lindo e minimalista.

4. O café do futuro será…

Especial, sustentável na produção, torrado com cuidado, degustado com atenção.

5. Se pudesse escolher qualquer pessoa, com quem gostaria de tomar um café e ter dois dedos de prosa?

Nati, minha mulher. O café da manhã é nosso momento inegociável do dia. É onde quero estar e com quem quero estar. Não me interesso em tomar café com o Barack Obama; aquele momento é nosso.