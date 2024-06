São Paulo

Anfitriã do café da manhã mais famoso da televisão brasileira, a apresentadora Ana Maria Braga já recebeu milhares de personalidades em seu programa. Mas ainda há algumas pessoas com quem ela gostaria de compartilhar um momento cafeinado.

O Café na Prensa estreia nesta sexta-feira (7) a seção "Um café e dois dedos de prosa", na qual toda semana alguma personalidade –seja especialista ou mera apreciadora– responde cinco perguntas sobre a bebida.

Na inauguração da seção, Ana Maria Braga revela, entre outras coisas, que gostaria de tomar um café e ter dois dedos de prosa com Michelle Obama, Oprah Winfrey e o papa Francisco.

Ana Maria Braga em sua plantação de café, no interior de São Paulo - Divulgação

Ela diz ainda que sua pausa para o café tem que ter uma boa companhia e pão de queijo quentinho ou um bolo de fubá.

Apaixonada pela bebida, a apresentadora recentemente começou a cultivar café no interior de São Paulo.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha Carregando...

Leia abaixo a entrevista com Ana Maria e não deixe de voltar toda sexta-feira para conferir as respostas dos próximos participantes. Aliás, se você, leitor, pudesse indicar qualquer personalidade para participar desta seção, quem gostaria de ver por aqui?

Acompanhe também o Café na Prensa no Instagram @davidmclucena e no X (ex-Twitter) @davidlucena.

Um café e dois dedos de prosa com... Ana Maria Braga

1. Se tivesse que escolher um café para tomar pelo resto da vida, como seria?

Teria que ser um café bem brasileiro, fresquinho e passado na hora. Um café que lembre os sabores da nossa terra e que traga aquele aconchego de casa de mãe e de vó. Com certeza, seria um café forte e aromático, que me dê aquele ânimo para começar o dia com energia!

2. O que não pode faltar na sua pausa para o café?

Não pode faltar uma boa companhia e um bate-papo alegre. E claro, um pão de queijo quentinho ou um bolo de fubá, que vai muito bem com um cafezinho. É esse conjunto que faz a pausa para o café um dos momentos mais gostosos do dia.

3. Qual sua cafeteria preferida no mundo?

Tenho memórias de diversos lugares charmosos pelo Brasil e pelo mundo. Mas café gostoso, com charme, sabor, ainda é o meu aqui de casa e, claro, o café da fazenda que plantei, vi crescer, colhi, torrei, coei e deliciosamente bebi ao lado de quem eu amo muito.

4. O café do futuro será…

O café do futuro será ainda mais conectado com a sustentabilidade e com o respeito aos nossos produtores rurais. Vamos valorizar cada vez mais os cafés orgânicos e aqueles que garantem uma remuneração justa para quem planta e colhe. O futuro do café é ético e delicioso.

5. Se pudesse escolher qualquer pessoa, com quem gostaria de tomar um café e ter dois dedos de prosa?

Tanta gente, mas um desses convidados que traria uma conversa inspiradora seria a Michelle Obama. Ela é uma mulher forte, inteligente e que tem feito tanto por comunidades ao redor do mundo. Seria incrível ouvir mais sobre suas experiências e visões sobre o futuro, especialmente sobre empoderamento feminino e educação. E claro, trocar algumas receitas de vida saudável, que eu sei que ela também adora.

Outra boa conversa eu gostaria de ter com a Oprah Winfrey. Comunicadora nata, uma mulher que transformou a maneira de falar sobre a vida pessoal e superação na TV. Seria uma conversa cheia de aprendizados poderosos sobre a vida e a carreira.

Um café com o Papa Francisco seria inesquecível. Ele é uma figura tão carismática e inspiradora, com uma visão tão humana e acolhedora. Conversar com ele sobre fé, compaixão e o futuro da humanidade, tudo isso acompanhado de um bom café, seria uma experiência sem igual.

Agora, dividir um cafezinho ao som da lenha de um belo fogão a lenha numa noite fria com um amigo do coração, não tem dinheiro que pague.