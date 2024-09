São Paulo

O Rock in Rio terá um espaço de café no qual a bebida será vendida por R$ 15 com direito a refil ilimitado durante todo o evento.

Café será servido ao longo de todo o Rock in Rio - Chen Sihan/Xinhua

O sistema funciona da seguinte maneira: o cliente compra o copo especial e poderá enchê-lo nas áreas da 3 Corações quantas vezes quiser.

Além dessa opção, a marca servirá outras bebidas, como cappuccinos gelados.

O Rock in Rio acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, na Barra da Tijuca.

Outras notícias do setor:

CAFÉ UNIÃO - A União, mais famosa por produzir açúcar, acabou de lançar sua primeira linha de café gourmet. Os produtos, feitos com grãos 100% arábica, chegam ao mercado em três versões: Cerrado Mineiro, Mogiana Paulista e Sul de Minas.

NA BOCA DO POVO - A rede de cafeterias com foco no "compre e leve" The Coffee se uniu à marca de cosméticos Creamy e lançou uma linha de lip balms de Mocha, Latte e Chai. A coleção "The Coffee Collection" já está disponível no e-commerce da Creamy e em pontos de venda físicos.

