São Paulo

Pouco a pouco, a concorrência do mercado da Cannabis está mudando no Brasil. Isso porque as grandes farmacêuticas estão entrando no mercado nacional, apesar desse segmento ainda ser dominado pelas pequenas startups focadas na importação do óleo medicinal. Elas somam pelo menos 300 empresas.

Hypera: mais uma grande farmacêutica que entra para o mercado de Cannabis - Divulgação

Do grupo das vinte maiores, a Prati-Donaduzzi (15º) saiu na frente, ao conseguir a primeira autorização da Anvisa (Agência de Vigilância Sanitária) para fabricar o óleo medicinal derivado da planta. Depois foi a vez da Cimed (2º). Nesta semana a Hypera Pharma (17º) anunciou que seu primeiro CBD chegou às farmácias do país.

Desde novembro de 2019, a Anvisa (Agência de Vigilância Sanitária) permitiu que as empresas pudessem comercializar os produtos nas farmácias brasileiras, desde que passassem nos critérios sanitários, que são os mesmos exigidos para a indústria farmacêutica.

Isso é uma das dificuldades enfrentadas pelas startups. O regulatório da Cannabis medicinal muda de acordo com o país. Nos EUA, por exemplo, ela não é considerado um medicamento, o que até hoje facilitou muito o comércio por lá. Mas depois de conseguir a autorização sanitária, o segundo desafio é colocar os produtos nas prateleiras. Trata-se de uma operação bem custosa, que as startups muitas vezes não possuem fôlego, e por isso acabam se associando as grandes farmacêuticas.

A Hypera lançou o CBD (Canabidiol, derivado da planta sem efeito psicoativo) full spectrum (termo que indica que o produto tem todos os demais canabinoides da planta em proporções menores). Estudos apontam que a planta tem mais de 150 fitocanabinoides. Os mais conhecidos são o CBD, THC (Tetrahidrocanabidiol, derivado da Cannabis, importante para o controle das dores crônicas) e CBG (Canabigerol). Comercializado apenas com prescrição médica – como todos os óleos de CBD –, o produto da Hypera foi batizado de Extrato de Cannabis Sativa Mantecorp Farmasa, em três apresentações, com diferentes concentrações.

"Há mais de 180 mil pacientes registrados na Anvisa (Agência de Vigilância Sanitária), que se beneficiam com o produto", diz Breno Oliveira, CEO da Hypera Pharma. "Há diversos relatos sobre eficácia do tratamento, com bons resultados clínicos. Antes essa alternativa não estava disponível no Brasil, e queremos dar acesso aos tratamentos de saúde inovadores para a população brasileira."

Hypera é conhecida por medicamentos populares, como Epocler e Engov, que compõem as marcas mais fortes da companhia. Elas faturaram no último trimestre R$ 100 milhões. Os fitoterápicos entram como uma alternativa ao tratamento de dores crônicas, fibromialgia, depressão e distúrbio do sono.

Abaixo a lista atualizada com 30 produtos com autorização sanitária fabricados por 18 laboratórios com registros sanitários:

1. CANABIDIOL ACTIVE PHARMACEUTICA 20 MG/ML - ACTIVE PHARMACEUTICA LTDA ME

2. CANABIDIOL AURA PHARMA 50 MG/ML e 200 MG/ML- Aura Pharma LTDA.

3. CANABIDIOL BELCHER 150 MG/ML - Belcher Farmacêutica do Brasil

4. CANABIDIOL COLLECT 20 MG/ML - Collect Importação e Comércio Ltda.

5. CANABIDIOL EASE LABS 100 MG/ML - Easelabs Laboratório Farmacêutico Ltda.

6. CANABIDIOL FARMANGUINHOS - Fundação Oswaldo Cruz

7. CANABIDIOL GREENCARE 23,75 MG/ML - Greencare Pharma Comércio Atacadista

8. CANABIDIOL MANTECORP FARMASA 23,75 MG/ML e 160,32 MG/ML e 79,14 MG/ML- Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A.

9. CANABIDIOL NUNATURE 17,18 MG/ML - Nunature Distribuição do Brasil

10. CANABIDIOL NUNATURE 34,36 MG/ML - Nunature Distribuição do Brasil

11. Cannabidiol Prati-Donaduzzi (7 apresentações com diferentes concentrações de CBD) - Prati-Donaduzzi

12. Canabidio Promediol 20 MG/ML e 200 MG/ML em duas apresentações (de 10ml e 30 Ml) - Promediol do Brasil

13. CANABIDIOL VERDEMED 23,75 MG/ML e 50 mg/ml -Verdemed

14. EXTRATO DE CANNABIS SATIVA CANNTEN 10 PHARMA 200 MG/ML - Cannten

15. EXTRATO DE CANNABIS SATIVA GREENCARE 160,32 MG/ML e 79,14 MG/ML- Greencare Pharma Comércio Atacadista de Medicamentos e Cosméticos LTDA.

16. EXTRATO DE CANNABIS SATIVA ZION MED PHARMA 200 MG/ML - Zion Med Pharma Importação, Exportação, Comércio e Serviços Ltda.

17. EXTRATO DE CANNABIS SATIVA EASE LABS 79,14 MG/ML - Ease Labs Laboratório Farmacêutico

18. EXTRATO DE CANNABIS SATIVA HERBARIUM 43 MG/ML - Herbarium laboratório Botânico Ltda.