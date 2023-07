São Paulo

Quatro pessoas foram presas nesta manhã de terça-feira (11), por vender maconha medicinal para fins recreativos, no Rio de Janeiro. Um médico, um advogado, um biólogo, e a mulher dele, estão detidos no 14ª DP, localizado no Leblon, bairro nobre da cidade. O grupo forjava laudos para pedidos de habeas corpus, que é um instrumento jurídico, usado com frequência por pacientes, para poderem cultivar a planta sem o risco de serem presos. Enfim, o cultivo ainda é crime no Brasil, apesar de ser legal em outros países, como os Estados Unidos e Canadá, entre tantos outros.

Cultivo é uma porta importante para os pacientes sem condiçnoes de comprar medicamento. (Foto: Bruno Santos/ Folhapress) - Bruno Santos/Folhapress

Segundo a polícia, as investigações apontam que o grupo promovia uma espécie de "varejo" de laudos e autorizava o cultivo em todo o Brasil. Os investigadores teriam comprovado que os supostos pacientes plantavam a Cannabis e vendiam para o uso recreativo. Os acusados responderão por tráfico de drogas, associação ao tráfico, extorsão e falsidade ideológica.

"Quem faz laudo falso tem de ser punido", diz o advogado Arthur Arsuffi, cujo o escritório atende muitos casos de habeas corpus para cultivo."Esse tipo de crime só vai atrapalhar uma luta séria, composta por pessoas que de fato precisam da Justiça para conseguir acesso a esse fitoterápico, por motivos de saúde." Segundo o advogado a notícia da prisão pode ter efeito rebote no Judiciário. "Mesmo assim, acho que os juízes saberão diferenciar o joio do trigo."

Foram muitas as conquistas dos brasileiros que precisam da Cannabis medicinal. Desde 2014, uma luta árdua de famílias inteiras, fizeram com a Justiça brasileira assim como órgãos reguladores, como a Anvisa (Agência de Vigilância Sanitária), abrissem brechas para o acesso dos derivados da planta, caso do CBD (Canabidiol), THC (Tetrahidrocanabidiol) e CGB (Canabigerol).

Essas substâncias ajudam muito na melhora do quadro de saúde de pacientes que sofrem, por exemplo, de epilepsia. A Cannabis é considerada um excelente anticonvulsivo. Pesquisas científicas também constataram eficiência nos tratamentos de dor crônica, insônia e depressão, entre outras doenças.

Mas são poucos os pacientes com fôlego financeiro para bancar o tratamento. Nas farmácias nacionais, um vidro de CBD, com 50 ml, chega a custar por R$ 1 200 reais. Muitos precisam recorrer à Justiça para plantar e fazer o próprio óleo, sem incorrer na desobediência civil. Justamente pela falta de alternativas, o Judiciário virou uma porta importante para brasileiros conseguirem o produto medicinal e, por isso, é fundamental que continue aberta até que o país entenda a necessidade de uma lei sobre o assunto.