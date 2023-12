São Paulo

Santiago com as bebidas terpenadas: chás e cervejas com nomes e sabores exóticos. - Valéria França

Nos EUA, dispensário é o nome de locais especializados na venda controlada de produtos derivados da Cannabis. No Brasil não existe ainda nada similar. Por essa razão, uma loja aberta no bairro de Pinheiros, batizada de "ODispensário", em São Paulo, vem chamando a atenção. O ponto não tem nada a ver com os estabelecimentos americanos, mas tem um diferencial: oferece uma curadoria em produtos do universo da Cannabis. Logo na entrada, há um balcão com bancos, onde os frequentadores podem experimentar cafés, salgadinhos, chocolates e cervejas.

Todos esses produtos tem na composição terpenos –óleos essenciais extraídos da planta que dão aromas diversos. Há mais de 100 deles na Cannabis. Cada um tem personalidade forte e inconfundível, sem THC (tetrahidrocanabidiol) ou CBD (Canabidiol). Não dão barato. Os terpenos possuem propriedades terapêuticas e por isso também estão presentes nos óleos medicinais, onde atuam como potencializadores. Nos alimentos, funcionam mais como realçadores de sabor.

A loja consegue dar uma ideia da força que o mercado de derivados da planta começa a ter. Há roupas confeccionadas com a fibra do cânhamo, artigos direcionados ao cultivo como estufa, sementes e nutrientes, além de produtos de tabacaria. Apesar de ser novidades na capital paulista, essa é a segunda loja dos proprietários. "A primeira loja foi montada em Brasília, no ano passado", conta Fernando Santiago, de 42 anos, um dos sócios. "Lá, reunimos 77 produtos, mas o potencial do mercado paulista é muito maior. Na loja nova, conseguimos quase o dobro de artigos."