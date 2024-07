São Paulo (SP)

As Phyrges, mascotes das Olimpíadas de Paris-2024 inspiradas na Revolução Francesa, ganharam um sentido muito menos sério graça aos brasileiros nas redes sociais. As figuras passaram a ser chamadas de "clitorito", devido ao formato cônico e avermelhado que lembraria o órgão sexual feminino.

As mascotes desfilaram no rio Sena junto com as delegações dos países durante a cerimônia de abertura dos Jogos nesta sexta (26) e, oficialmente, representam o gorro frígio (uma espécie de touca) símbolo da liberdade da República Francesa. Os jogos Paralímpicos terão um chapéu idêntico como símbolo, mas com perna protética.

