Nova York

O suíço Gino Mäder morreu nesta sexta-feira (16) aos 26 anos de idade, menos de 24h após perder o controle de sua bicicleta e cair num desfiladeiro durante a quinta etapa da Volta da Suíça.

A tragédia foi confirmada por comunicado de sua equipe, a Bahrein Victorious, pouco antes da largada da sexta etapa: "nosso time está devastado por esse trágico acidente, e nossas preces estão com a família e amigos do Gino neste momento inacreditável e difícil".

O suíço Gino Mader, morto nesta sexta-feira (16), após sofrer uma queda na Volta da Suíça - AFP

O acidente aconteceu no km 197 da prova, em uma descida de altíssima velocidade que antecedia a linha de chegada em La Punt Chamues-ch, no leste da Suiça. De acordo com relatos, o ciclista estava a cerca de 100 Km/h quando saiu da pista.

O belga Remco Evenepoel, atual campeão mundial, criticou a organização da prova por posicionar a chegada em uma descida tão arriscada. "Seria mais prudente uma chegada na subida", disse Evenepoel, ainda sem saber da gravidade do acidente.

O resgate encontrou o ciclista suíço imóvel, caído em um charco, e realizou os procedimentos de reanimação antes de removê-lo de helicóptero até o hospital da cidade. "Apesar do magnífico esforço da equipe médica do hospital Chur, Gino não pôde superar seu último e maior desafio. Às 11h30 (7h30 de Brasília) nos despedimos de um dos mais brilhantes atletas de nosso time", dizia o comunicado.

Gino Mäder iniciou sua carreira no ciclismo de pista aos 16 anos de idade. Três anos mais tarde, em 2016, obteve resultados importantes durante o Campeonato Europeu de Pista. Em 2019 assinou seu primeiro contrato no circuito profissional, com a equipe Dimension-Data. Desde então colecionou vitórias importantes, como etapas do Giro d’Italia, da Volta da Suíça, da Volta da Romandia e também uma quinta colocação no resultado final da Volta da Espanha de 2021.

A sexta etapa da Volta Suíça foi marcada por profunda tristeza. Os ciclistas pedalaram juntos, em alguns momentos de braços dados, cruzando a linha de chegada sem disputar posições.