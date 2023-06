Uma ciclopassarela conectando o parque Villa-Lobos, na zona oeste da cidade de São Paulo, à ciclovia da marginal Pinheiros está em construção e deve ser entregue até setembro deste ano.

A conexão é aguardada desde 2011, quando a ciclovia foi estendida até seu ponto final, na altura do parque, mas onde até hoje continua isolada pelo rio e pelos trilhos da linha 9 do trem, sem conexão com qualquer outra via.

Ciclopassarela em construção pela ViaMobilidade vai ligar o parque Villa-Lobos à ciclovia da marginal Pinheiros - Divulgação

Atualmente, quem chega pedalando até ali é obrigado a dar meia volta. A saída mais próxima fica a 2Km, no acesso da ponte Cidade Universitária. Hoje, uma das maiores reclamações dos ciclistas é a falta de acessos à ciclovia —existem apenas 6 disponíveis pelos 25Km de pista cicloviária na margem leste do rio Pinheiros.

Em 2012, o governo do estado de São Paulo havia anunciado uma obra semelhante, porém muito mais ousada e que nunca saiu do papel. Na época, o então governador Geraldo Alckmin mostrou o projeto de uma passarela de 500 metros, ligando o parque Villa-Lobos ao campus da USP, do outro lado do rio Pinheiros. O projeto atual é menor, limitado à margem leste do rio e tem apenas 200 metros.

A nova obra faz parte do contrato de concessão das linhas 8 e 9 de trens metropolitanos, e está dentro de um investimento de R$ 3,8 bilhões que a ViaMobilidade deve fazer em infraestrutura e serviços.

Segundo Fabio Hiroshi Oyadomari, gestor de projetos da ViaMobilidade, a ciclopassarela será para uso exclusivo de ciclistas e não terá acesso à estação Villa-Lobos Jaguaré da linha 9. Segundo ele, o ciclista que estiver na ciclovia e desejar acessar a plataforma de trens terá que seguir pela ciclopassarela até o parque, pedalar mais alguns metros, e acessar a antiga passarela que dá acesso exclusivo à plataforma ferroviária.

A ViaMobilidade alerta que as obras devem fechar a pista local da marginal Pinheiros, no sentido da rodovia Castelo Branco, entre as 19h deste sábado (17) e as 7h de domingo (18).

Nesta data, a CET (Companhia de Engenharia e Tráfego) sugere aos motoristas usar a via expressa ou caminhos pelas ruas do bairro, saindo da avenida Doutora Ruth Cardoso pela avenida Arruda Botelho, em Alto de Pinheiros.