Quem pedala por esporte, lazer ou turismo e curte uma aventura na natureza, ganhou um baita presente nesta sexta-feira (18), véspera do Dia Nacional do Ciclista: um circuito com 315 km de trilhas em meio à Mata Atlântica, feito especialmente para ciclistas.

O ponto de partida oficial do "Circuito Mata Atlântica Grande SP" fica numa espécie de templo do mountain bike paulista, o parque Cemucam, em Cotia, a apenas 29 km da capital paulista. O local abriga uma das pistas de treino mais procuradas para a prática da modalidade no Brasil, por onde já pedalaram os maiores nomes do ciclismo nacional.

Ciclistas percorrem o Circuito Mata Atlântica Grande SP por um trecho de estrada de terra em São Lourenço da Serra - Divulgação

De lá, o circuito avança em forma circular pelos municípios de Vargem Grande Paulista, Ibiúna, Juquitiba, São Lourenço da Serra, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra e Embu das Artes, passando por diversos parques municipais e estaduais, áreas de mananciais, cachoeiras, nascentes de rios e bosques de mata nativa.

Além da farta natureza, os ciclistas poderão desfrutar de atrações culturais e turísticas pelo caminho, como o templo budista Zu Lai, o maior da América Latina, localizado em Cotia, e a Vila Viking, um museu da cultura nórdica localizado em Juquitiba.

Criado pelo Conisud (Consórcio Intermunicipal da Região Sudoeste da Grande SP) em parceria com o Sebrae, Aliança Bike, Rede Trilhas e empresários da região, o circuito também é uma boa oportunidade para conhecer a produção local de alimentos, como o cultivo de shimeji e produção de geleias, e desfrutar do comércio regional, que está mobilizado para receber os novos visitantes.

"A região sempre foi conhecida por suas belas trilhas em meio à Mata Atlântica e por isso sempre foi bem movimentada. Com a pandemia, percebemos que a circulação aumentou, sobretudo de ciclistas que buscavam partes do atual circuito como um escape aos finais de semana. A partir daí, juntamos os municípios para conversar sobre o que poderíamos fazer para oferecer um trajeto mais estruturado e atrativo para os cicloturistas", comentou Brígida Sacramento, Secretária Executiva do Conisud.

Todo o circuito recebeu sinalização vertical personalizada, facilitando a localização do visitante, que pode escolher qualquer ponto para iniciar a aventura.

Segundo os criadores, o nível de dificuldade do circuito varia pelo caminho. Com exceção de alguns trechos, como partes do parque Cemucam, não é necessário grande experiência em trilhas para curtir essa grande aventura.

SERVIÇO

Circuito Mata Atlântica Grande SP

Municípios envolvidos: Itapecerica da Serra, Embu-Guaçu, Embu das Artes, São Lourenço da Serra, Juquitiba, Cotia, Vargem Grande Paulista e Ibiúna

Distância total do Circuito: 315 km (mapa aqui), (mapa interativo aqui)

Período sugerido para percorrer todo o Circuito: 5 dias