Para comemorar 4 anos de projeções, o Cine Minhocão traz 11 filmes sobre mobilidade e uma sessão especial com 4 filmes que marcaram a trajetória da iniciativa.

O evento acontece neste sábado (9), com a primeira projeção marcada para as 19h, e traz como destaque o curta "Os Coletivos Cicloativistas Regionais de São Paulo", produzido pelos próprios cicloativistas. O filme mostra a luta de ciclistas de todas as regiões da cidade para tornar o espaço público mais inclusivo e seguro.

Pedestres e ciclistas assistem filme projetado pelo Cine Minhocão, no elevado Presidente João Goulart, o Minhocão

"Teremos também curtas que contam a história da luta pela ciclovia da avenida Paulista, outro que mostra a cena do skate no Vale do Anhangabaú, e também filmes internacionais, como um que registra o dia a dia de uma catadora de caixas de isopor, que leva tudo na bicicleta, na China", contou Antônio Linhares, criador do evento.

O Cine Minhocão foi inaugurado em 2019, de forma independente, exibindo curtas-metragens nas empenas cegas (fachadas sem janelas) dos prédios vizinhos ao elevado Presidente João Goulart, o Minhocão, na região central de São Paulo.

Com entrada livre e gratuita, as projeções acontecem uma vez por mês, na altura do Largo do Arouche, no período que a circulação de veículos motorizados é proibida —aos finais de semana o viaduto é transformado em área de lazer.

Os equipamentos de imagem e som são apoiados no bagageiro de uma bicicleta e não há bloqueio da via.

"Em geral, metade das pessoas vão já sabendo da sessão, por já conhecerem o evento, e a outra metade é de pessoas que descobrem a exibição ali na hora", disse Linhares.