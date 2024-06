A última etapa do julgamento do empresário José Maria da Costa Júnior, acusado de dirigir bêbado, em alta velocidade, atropelar, não prestar socorro e matar a ciclista Marina Kohler Harkot em 8 de novembro de 2020, foi adiada a pedido de sua defesa.

O início do julgamento pelo júri popular, que estava marcado para às 13h desta quinta-feira (20), no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo, ainda não tem nova data. De acordo com o despacho dado pela juíza Marcela Raia de Sant’Anna, do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), a decisão se deu pela "impossibilidade de comparecimento do réu por questões de saúde".

O empresário José Maria da Costa Júnior aparece sorrindo em imagem de câmera de elevador minutos após atropelar Marina Harkot

O advogado José Miguel da Silva Júnior, que defende o réu, confirmou o pedido e disse que seu cliente está com dengue. Sua solicitação foi feita na manhã de quarta-feira (19), anexada a um atestado médico. O MPSP (Ministério Público de São Paulo) concordou.

Em nota divulgada à imprensa, o MPSP disse que "o júri foi adiado pelo fato de o réu ter afirmado que está com dengue, mesmo sem exame comprobatório do diagnóstico", e indicou que a promotoria está apurando a veracidade do diagnóstico junto à Santa Casa de Misericórdia da cidade de Socorro, interior de SP, onde teria sido feito o atendimento, "sob pena de responsabilização criminal do réu pelo crime de fraude processual".

A nota diz que "o réu responde por homicídio qualificado pelo perigo comum por dolo eventual, por omissão de socorro e embriaguez ao volante. Para a Promotoria, José Maria da Costa Júnior colocou em risco outras pessoas além da própria ciclista, que trafegava com mochila amarela numa via iluminada".

Ato em memória a Marina Harkot reuniu 200 ciclistas em frente a mural com sua foto, na avenida Paulo 6º, local onde a ciclista foi atropelada e morta em 2020 - Caio Guatelli

De acordo com os laudos periciais, o empresário dirigia seu carro a 95 Km/h no momento do impacto com a ciclista e sua bicicleta, quase o dobro da velocidade máxima permitida no local onde ocorreu o atropelamento, a avenida Paulo 6º, em Pinheiros (zona oeste da cidade de São Paulo).

Contra o empresário também pesam a fuga e omissão de socorro, provas que indicam consumo de bebida alcoólica pouco antes do atropelamento e imagens de câmeras de segurança do condomínio onde morava, que mostram ele descontraído e sorrindo ao chegar em casa, minutos após o crime.

"Tudo isso demonstraria que ele não somente assumiu o risco, mas também o aceitou, pouco se importando com a vida da vítima. O dolo é constituído pela análise do comportamento do réu", escreveu o promotor de justiça Rodolfo Morais.

A cientista social e cicloativista Marina Kohler Harkot - Arquivo pessoal

Cientista social e mestre em arquitetura, Marina pesquisava justamente a relação entre a bicicleta, as mulheres e a cidade de São Paulo. Em sua dissertação, que pode ser lida no arquivo de teses da USP, Marina escreveu: "as pessoas entrevistadas pedalam no trânsito independentemente da existência de infraestrutura cicloviária — embora digam que gostariam que o trânsito fosse menos hostil".

Marina tinha 28 anos de idade quando foi atingida pelo carro dirigido por Costa Júnior. Morreu na hora.

"Há quatro anos carregamos, diariamente, a dor de não ter Marina ao nosso lado e a ansiedade de ver a justiça sendo feita. Esperamos que a nova data do julgamento seja marcada para assim que termine o tempo do atestado médico, disse Maria Cláudia Kohler, mãe de Marina, após receber o comunicado do adiamento do Tribunal do Júri. "A demora também é um tipo de impunidade, e isso não pode se estender ", completou.

Familiares e amigos farão uma manifestação em frente ao Fórum, às 11h desta quinta-feira.

Enquanto não é remarcada a sessão do Tribunal do Júri, o réu continua respondendo em liberdade. Segundo informou a promotoria, se condenado, José Maria da Costa Júnior pode pegar mais de 20 anos de prisão em regime fechado.