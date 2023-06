São Paulo

Uma das cervejarias mais reconhecidas no universo das artesanais, a Dádiva traz uma boa novidade em junho. A partir deste mês, a marca passa a fazer delivery de alguns de seus chopes para toda a capital.

São oito estilos nesta primeira etapa do projeto, disponíveis em barris de 20 ou 30 litros —ideais para festas e eventos do gênero. Entre as opções estão da clássica premium lager a double IPA Heartbeat, passando pela refrescante witbier e pela Pink Lemonade, uma das queridinhas da marca —uma berliner weisse de cor rosada e fácil de beber, com 4,4% de teor alcoólico.

Dádiva lança delivery de cerveja com opções como a Pink Lemonade - Divulgação

Na versão de 30 litros, o preço da cerveja pode variar entre R$ 597 (R$ 19,90 por litro) e R$ 1.350 (R$ 45 por litro), para estilos mais elaborados.

A chopeira a gelo é cortesia, mas quem optar pela chopeira elétrica com uma torneira paga um valor extra de R$ 40 (ou, com duas torneiras, R$ 60).

O pedido pode ser feito via Whatsapp, no número 11 91194-9207. Para mais informações, a Dádiva criou também um perfil exclusivo para o delivery no Instagram, o @dadivaemcasa.

Sediada em Várzea Paulista, a Dádiva é comandada desde 2014 por Luiza Lugli Tolosa (fundadora da marca) e pelo mestre-cervejeiro Victor Marinho, criador das receitas. Com mais de 200 rótulos já lançados no portfólio, a cervejaria também comercializa suas cervejas pelo ecommerce dadiva.com.br/loja.

Dádiva em Casa - pedidos para delivery pelo telefone 11 91194-9207; mais informações em @dadivaemcasa