São Paulo

Quem já era fã da Stella Artois agora pode continuar um fã mais fit… ou não, depende da quantidade. A tradicional premium lager lançou a Pure Gold, uma versão com 17% menos calorias e sem glúten. E, para o mundo morrer de inveja, o lançamento é exclusivo para o mercado brasileiro.

A cerveja, do portólio da Ambev, é uma espécie de evolução da Stella sem glúten, disponível no Brasil desde 2020 —e que deve começar a ser substituída das gôndolas, já que a Pure Gold também é recomendada para os celíacos.

No total, a Pure Gold tem 34 calorias para cada 100 ml, contra 41 calorias do rótulo tradicional. Com 4,3% de álcool, o teor da nova cerveja também é um pouco mais baixo que o da Stellinha clássica (5%).

Pure Gold, nova versão da Stella Artois sem glúten e com menos calorias - Divulgação

"As pessoas estão buscando cada vez mais produtos com menos calorias, mas não topam abrir mão de sabor. Após extensas pesquisas, conseguimos criar uma versão que atende às expectativas daqueles que valorizam um estilo de vida equilibrado e ainda sentir o prazer de tomar uma cerveja com muita qualidade", comenta Gustavo Castro, diretor de inovação da Ambev, que tem em seu portfólio a tradicional marca belga.

O lançamento de Pure Gold solidifica a importância do mercado brasileiro para a marca. O país já havia sido o terceiro a receber a Stella sem glúten, em 2020, atrás apenas de Canadá e Reino Unido. Com o novo rótulo, o Brasil inova na produção de uma premium lager conhecida mundialmente.

Na mesma garrafa long neck verde, mas com um rótulo que valoriza mais o tom dourado e deixa o vermelho de lado, a Pure Gold está disponível fisicamente apenas em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, na rede Pão de Açúcar.

Também é possível encontrá-la pelo ecommerce Empório da Cerveja (emporiodacerveja.com.br), por R$ 5,99 (330 ml), R$ 0,40 a mais em relação a versão clássica.