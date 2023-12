São Paulo

Cervejaria amplamente conhecida na região Sul do país, a Lohn Bier, de Lauro Müller (SC), chega aos nove anos com papel importante na curta história das artesanais do Brasil.

Para celebrar o aniversário, a marca promove o relançamento de um de seus rótulos mais premiados, a imperial stout Carvoeira, que ganha uma versão em lata com nitrogênio, a Carvoeira Nitro. Inspirada na famosa Guinness, ela simula no copo aquele mesmo efeito cascata.

Lohn Bier lança versão nitro da imperial stout Carvoeira - Divulgação

"O Nitro dá para a cerveja uma característica mais cremosa na espuma, ao passo que também fica mais licorosa ao longo do tempo no copo. Já é a segunda vez que fazemos ela assim e há, infelizmente, pouca oferta com Nitro de cervejas brasileiras", conta Richard Westphal Brighenti, sócio-fundador da Lohn.

Apesar de a Guinness ser a inspiração, a Carvoeira Nitro é uma imperial stout, com 9,5% de álcool, bem mais que a clássica dry stout irlandesa. Mas até por isso, também, o resultado é uma cerveja mais licorosa.

Criada em 2014, a Lohn Bier fez parte nos primeiros anos da divulgação e proliferação da catharina sour, reconhecido como o primeiro estilo brasileiro de cerveja —a versão com bergamota (ou tangerina) é uma ótima dica para o verão.

E quando a discussão sobre lúpulos brasileiros ainda engatinhava, a cervejaria já havia feito duas experiências: a Green Bally e a Toda Nossa, em parceria com a Ambev, utilizando lúpulos que floresceram nas serras catarinenses.

"Completamos nove anos, mas sentimos que estamos nesse negócio por quatro décadas", diz Brighenti. "Temos muito para contribuir com o mercado cervejeiro e temos nos consumidores o nosso foco", completa.

Para saber onde encontrar as cervejas da Lohn, acompanhe o perfil da marca no Instagram, @lohnbier.