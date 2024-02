São Paulo

Uma das quatro escolas cervejeiras do mundo, a belga é conhecida por ter dezenas de estilos tradicionais, incluindo as cervejas de abadia e as desejadas trapistas, produzidas no interior de mosteiros. É o país que criou a refrescante witbier, mas também abriga as azedinhas geuze.

Com tanta variação, a pequena Bélgica se torna um verdadeiro paraíso turístico para os amantes de cervejas.

De olho nos apreciadores brasileiros, a agência Bem Belga (de Bruxelas, mas formada por brasileiros) organizou um tour especial em português, em parceria com o Passaporte Cervejeiro, que visita alguns dos templos cervejeiros que pululam por lá.

Opções da cerveja trapista Westvleteren, que integra tour organizado pelo Passaporte Cervejeiro - Reprodução

O Tour de Geuze 2024 vai de 28 de abril a 5 de maio e inclui visitas a bares e cervejarias, com dicas culturais e históricas —por que cerveja também é cultura.

Toda a viagem terá a orientação das sommelières Daiane Colla, representante do Brussels Beer Challenge no Brasil, e Fernanda Meybom, coautora do livro "Guia da Sommelieria de Cervejas". Ambas também são sócias no Passaporte Cervejeiro, que organiza o tour a cada dois anos para grupos de oito a 15 pessoas, dependendo da procura.

Durante o período, será possível visitar a abadia Orval, que abriga um museu interativo e famosas ruínas, além de produzir uma das desejadas trapistas —este humilde blogueiro passou pela Orval e garante que vale muito a pena. Aliás, também integra o roteiro uma manhã no café In de Vrede, ao lado do mosteiro da Westvleteren, provavelmente a trapista mais exclusiva do mundo, pela dificuldade em encontrá-la.

Visitas às tradicionalíssimas Duvel, Malheur e De Koninck também estão no tour, que reserva um dia para uma imersão no maravilhoso mundo das cervejas lambic.

O pacote custa 2.827 euros por pessoa (cerca de R$ 15 mil), com acomodações em quarto duplo. Além da hospedagem, o café da manhã no hotel e os deslocamentos estão incluídos nos valores. Parte aérea, seguro-viagem e cervejas extras devem ser pagas à parte.

