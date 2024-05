São Paulo

Desde 2021, o charmoso espaço que abriga a Casa das Caldeiras ganhou a companhia de uma cervejaria, a Brass Brew.

Para celebrar essa ocupação cervejeira, que começou em um 1º de Maio, a Brass Brew promove uma festa neste sábado (4) para diferentes perfis musicais —e com o lançamento de um novo rótulo, claro.

Área externa da Brass Brew, na Casa das Caldeiras - Reprodução

Aos que quiserem iniciar cedo os trabalhos, a casa já abre as portas a partir das 12h, com sua arejada área externa e mesas com ombrelones sobre o chão de pedrinhas. E, às 16h, recebe o grupo Samba pros Orixás, com samba de roda e ritmos africanos. Às 18h30, é a vez da banda Quarteto São Jorge, que explora a brasilidade em repertório variado, de Tim Maia a Paralamas do Sucesso, passando por Gilberto Gil.

Já às 21h é a vez do grupo Camarão do Blues e quem encerra a festa é o samba de Luana Gaudy, a partir das 23h. Os ingressos custam R$ 50 (3º lote) disponíveis no site da Sympla.

A novidade cervejeira fica por conta da West Coast IPA batizada como Olha o Brilho Dela, de cor dourada e 6,2% de álcool. O novo rótulo integra um menu com outros 16 estilos bem variados, incluindo uma red ale, uma hop lager com tangerina e a witbier Uma Menina Má, com adição de hibisco.

Para acompanhar, o cardápio com comes traz opções de hambúrgueres a sugestões veganas. Em três anos, a Brass Brew já produziu 450 mil litros de chope, com a supervisão de Luiz Favio, sommelier e um dos sócios da marca.

Construída em 1920, a Casa das Caldeiras mantém até hoje suas três imponentes chaminés. O prédio foi tombado em 1986 pelo Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico).

Brass Brew - Casa das Caldeiras - av. Francisco Matarazzo, 1.650, Água Branca, tel.: 99604-5391. Festa de 3 anos - sáb. (4): ingr.: R$ 50, em Sympla (clique aqui). Mais informações em @brassbrew